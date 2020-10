Auffahrunfall 13-Jährige wird durch Aufprall verletzt und erleidet Kopfschmerzen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 13. Oktober, gegen 13 Uhr, kam es in Schwandorf in der Wackersdorfer Straße an der Abzweigung zum Brunnfeld zu einem Auffahrunfall. Eine 66-jährige Nabburgerin konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr mit ihrem Mini auf einen vorausfahrenden Skoda auf.