Anzeige erstattet Rauschgift dabei und Drogenschnelltest reagiert positiv auf Kokain

Foto: 123rf.com

Mehrere Kleinmengen an Rauschgift, unter anderem Amphetamin, Ecstasy und Marihuana, hatte ein Mann aus Leipzig in seinem Rucksack dabei. Der 31-Jährige war am Dienstag, 13. Oktober, an der Rastanlage Frankenwald auf der Autobahn A9 bei Berg in eine Kontrolle der Autobahnpolizei geraten.