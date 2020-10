Unter Drogeneinfluss 30-Jähriger zeichnet Polizeikontrolle mit seinem Handy auf

Foto: Fototaler.de/123rf.com

Am Sonntagabend, 11. Oktober, kurz vor 22 Uhr, wurde ein amtsbekannter 30-jähriger Mann aus dem Bereich Pfreimd mit seinem Pkw in der Schlörstraße in Nabburg einer Kontrolle unterzogen.