Ermittlungen im Landkreis Hof Geldautomaten gesprengt

Foto: Ursula Hildebrand

Ein lauter Knall riss in der Nacht zum Freitag, 9. Oktober, Anwohner in Berg aus dem Schlaf. Ein Geldautomat in einer Bankfiliale war aufgesprengt worden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.