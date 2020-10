Die Polizei bittet um Hinweise Tasche vergessen – jetzt ist das Geld weg

Foto: 123rf.com

Ein 51-Jähriger aus Eutingen in Baden-Württemberg befand sich am Mittwoch, 7. Oktober, von 11.17 bis 11.40 Uhr mit seiner Ehefrau im Speisebereich eines Verbrauchermarktes in der Straße „Am Brunnfeld“ in Schwandorf zum Mittagessen. Als die beiden aufbrachen, vergaß der 51-Jährige jedoch, seine Herrenhandtasche mitzunehmen.