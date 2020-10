Am Parkplatz Lipperts Schwerlastkontrollen auf der A9 – neues Kontrollfahrzeug der Verkehrspolizei Chemnitz im Einsatz

Foto: Taina Sohlman/123rf.com

Zu einer länderübergreifenden Kontrolle des Schwerverkehrs trafen sich am Mittwoch, 7. Oktober, Spezialisten der Verkehrspolizeien aus vier Bundesländern am Parkplatz Lipperts an der Autobahn A9.