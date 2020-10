Einsatz in Münchberg Wohnung stand in Flammen – 80.000 Euro Schaden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Durch den Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Münchberg am frühen Dienstagnachmittag, 6. Oktober, entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Eine Hausbewohnerin erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.