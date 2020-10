Das LKA ermittelt Unbekannte legen 40-Jährigem ein Paket mit Sprengstoff vor die Haustür

Foto: 123rf.com

Ein Paket mit Sprengstoff hat ein Mann vor der Tür seines Hauses in Oberfranken entdeckt. Entschärfer der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) rückten am Freitag, 2. Oktober in Oberkotzau an und sprengten das Paket kontrolliert. Die Sprengstoffermittler des BLKA haben Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen noch unbekannten Täter übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf Extremismus oder eine politische Motivation.