Stichverletzungen 49-Jähriger Lebensgefährlich verletzt – Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Foto: Jiri Hera/123rf.com

In den Abendstunden des Freitags, 2. Oktober, eskalierte in einem Mehrfamilienhaus in Bodenwöhr ein Beziehungsstreit derart, dass ein 49-jähriger Mann mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.