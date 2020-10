Eskaliert Polizei muss zu Massenschlägerei vor einem Lokal ausrücken

Foto: 123rf.com

Mehrere Streifen waren am frühen Sonntagmorgen, 4. Oktober, nötig, um eine Schlägerei zwischen zahlreichen Beteiligten vor einer Kneipe in der Flottmannstraße in Marktredwitz zu beenden.