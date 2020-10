Die Kripo ermittelt Beziehungsstreit in Bodenwöhr – 49-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Freitagabend, 2. Oktober, eskalierte in einem Mehrfamilienhaus in Bodenwöhr ein Beziehungsstreit derart, dass ein 49-jähriger Mann mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Eine Tatverdächtige soll noch am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.