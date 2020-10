Einsatz in Naila Über zwei Promille – alkoholisierter Mann sucht Streit und beleidigt Polizist

Zum wiederholten Male musste ein 22-jähriger Mann mit eritreischen Wurzeln am Donnerstagnachmittag, 1. Oktober, in einer Asylbewerberunterkunft in Naila in Gewahrsam genommen werden.