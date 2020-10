Blutentnahmen durchgeführt Junges Pärchen unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Foto: Sergey Tryapitsyn/123rf.com

Dumm gelaufen ist es für ein junges Pärchen am Donnerstagabend, 1. Oktober. Zunächst wurde ein 26-jähriger Marktredwitzer in der Breslauer Straße in Marktredwitz einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei die Beamten drogentypische Auffälligkeiten feststellten, die durch einen positiven Drogentest auf Marihuana bestätigt wurden.