Erheblicher Sachschaden Doppelter Auffahrunfall in Wackersdorf

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 1. Oktober, gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 43-Jährige aus Bodenwöhr mit ihrem BMW die Bundesstraße B85 in Richtung Schwandorf. In Heselbach in Wackersdorf wollte sie dann nach links in die Steinberger Straße einbiegen, musste aber verkehrsbedingt kurz warten. Ein 69-Jähriger aus Wackersdorf, der mit seinem Fiat 500 hinter der 43-Jährigen fuhr, blieb ebenfalls stehen.