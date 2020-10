Ohne Helm 54-Jähriger fährt mit Pedelec bergab, überschätzt die Geschwindigkeit und stürzt

Foto: Markus Mainka/123rf.com

Ein 54-Jähriger aus Wackersdorf fuhr am Donnerstagnachmittag, 1. Oktober, mit seinem Pedelec auf der Meldauer Straße in Wackersdorf. Er folgte dem Straßenverlauf, der bergab zu einer abknickenden Vorfahrt führte. An der abknickenden Vorfahrtsstraße kam er dann alleinbeteiligt zu Sturz.