Personenkontrolle Amtsbekannter 26-Jähriger hat Crystal Meth und Marihuana in der Hosentasche

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Ein amtsbekannter 26-Jähriger aus Nabburg wurde am Donnerstagvormittag, 1. Oktober, in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwandorf einer Personenkontrolle unterzogen.