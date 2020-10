4.500 Euro Schaden 18-jährige Pkw-Fahrerin nimmt Opel die Vorfahrt

Am Donnerstag, 1. Oktober, um 7.35 Uhr, wollte eine 18-Jährige aus Pfreimd mit ihrem Audi A1 von der Glätzlstraße in Schwandorf nach rechts in die Hoher-Bogen-Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Opel Crossland, der die Hoher-Bogen-Straße stadtauswärts fuhr.