13.000 Euro Schaden Einsatzfahrzeug fährt mit Blaulicht in die Kreuzung und prallt gegen Mazda

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 1. Oktober, gegen 15.55 Uhr, befand sich ein Einsatzfahrzeug des BRK unter Verwendung von Sondersignalen auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung Nürnberger Straße fuhr das Einsatzfahrzeug bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei den querenden Mazda eines 31-Jährigen aus Wernberg-Köblitz.