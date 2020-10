Das gibt Ärger Im Drogenrausch mit dem Auto bei der Polizei vorgefahren

Womöglich durch ihren Drogenkonsum beeinflusst, zeigte eine 21-Jährige am Mittwochmittag, 30. September, den Verlust ihres Reisepasses in der Wache der Polizeiinspektion Amberg an. Problembehaftet war dabei der Umstand, dass sie unter Drogeneinfluss mit dem Pkw zur Dienststelle gefahren war.