Polizei sucht Zeugen Zusammenstoß zweier Außenspiegel – Pkw-Fahrer fährt einfach weiter

Offenbar kam der Unbekannte zu weit auf die Gegenfahrspur. So kam es am Mittwoch, 30. September, gegen 7.35 Uhr, zum Zusammenstoß zweier Außenspiegel in der Christian-Seltmann-Straße in Weiden. Der 54-jährige Pkw-Lenker aus dem Raum Grafenwöhr traute seinen Augen nicht, als er sah, dass sein Gegenüber schließlich ohne anzuhalten weiterfuhr.