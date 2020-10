Radfahrer verletzt Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer und es kommt zum Zusammenstoß

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch,30. September, gegen 13.45 Uhr, fuhr ein Lkw von der Bundesstraße B16/Ausfahrt Nittenau Nord ab und wollte an der Staatsstraße 2149 in Richtung Walderbach abbiegen. Aus der Richtung Walderbach befuhr ein 71-jähriger Walderbacher die Staatsstraße 2149, dieser wurde von dem 61-jährigen Wenzenbacher Lkw-Fahrer übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.