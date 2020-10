Blutentnahme folgte 28-Jähriger sitzt unter Einfluss von Amphetaminen und Methamphetaminen am Steuer

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein Mercedes mit Schwandorfer Kennzeichen wurde am Donnerstag, 1. Oktober, um 1.45 Uhr, in der Frühlingstraße in Schwandorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 28-jährigen Fahrer aus Schwandorf stellten die Beamten sofort drogentypische Ausfallerscheinungen fest.