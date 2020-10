Crystal Speed Streit zwischen Pärchen führt zu Betäubungsmittelfund

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 30. September, hörten die Nachbarn einer städtischen Unterkunft in der Werthstraße in Schwandorf einen lautstarken Streit zwischen einem jungen Paar und verständigten besorgt die Polizei.