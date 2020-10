Niemand verletzt 18-Jährige passt nicht auf und verursacht Auffahrunfall in Schwandorf

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 30. September, um 7.15 Uhr, befuhr eine 18-jährige Schwandorferin mit ihrem Pkw die Lindenstraße in Schwandorf. Aus Unachtsamkeit kam sie zu weit nach rechts und fuhr auf einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden Skoda Octavia auf.