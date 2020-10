3.000 Euro Schaden Verkehrsunfall mit Golfcart – zwei Personen schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 29. September, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem Golfcart in Schmidgaden die Ortsverbindungsstraße zwischen Wolfsbach und Hohersdorf. Zudem war in dem Bereich ein 64-jähriger Fußgänger unterwegs. Als sich beide ungefähr auf gleicher Höhe befanden, näherte sich von hinten ein 20-jähriger Kradfahrer. Dieser fuhr jedoch trotz Vollbremsung auf das Golfcart auf.