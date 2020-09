Hinweise erbeten Einbrecher auf der Baustelle zapfen über 100 Liter Diesel ab

Eine Baustelle in der Utzenhofener Straße in Kastl war in der Nacht auf Donnerstag, 24. September, Ziel von Einbrechern. Den Tank eines Baggers und ein Dieselfass brachen die Täter auf und zapften über 100 Liter Diesel ab.