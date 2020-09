Polizei ermittelt Rentner filmt Bauarbeiter und wird beleidigt

Foto: 123rf.com

Ein aufmerksamer Rentner vermutete „Schwarzarbeit“ in der Regensburger Straße in Amberg und filmte am Donnerstagnachmittag, 24. September, drei Männer, die ihr Werkzeug in ein Fahrzeug verluden. Ein 53-Jähriger sprach den Rentner auf die Filmaufnahmen an. Er forderte ihn auf, die Filmaufnahmen zu unterlassen und nach einem Wortwechsel beleidigte er ihn mit derben Schimpfwörtern.