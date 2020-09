Betrugsmasche Betrüger gibt sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus

Foto: 123rf.com

Am Montagabend, 28. September, erhielt eine 33-jährige Frau einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse. Demnach habe jemand habe ihr Push-TAN-Verfahren gehackt und versucht, eine Überweisung zu tätigen. Der vermeintliche Bankangestellte gab an, dass er diese Überweisung nun stornieren wolle und forderte die 33-Jährige auf, sich in ihrer Push-TAN-App anzumelden.