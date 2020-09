Eine 16-Jährige aus Teublitz befuhr am Dienstagnachmittag, 29. September, mit ihrem Leichtkraftrad vom Krankenhaus Schwandorf kommend die Abfahrt zur Südtangente und wollte dann nach links in die Südtangente einbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden und bevorrechtigten Pkw eines 19-Jährigen aus Schwandorf.

Schwandorf. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 16-Jährige zu Sturz kam. Sie wurde leicht verletzt und durch das BRK vorsorglich in das Krankenhaus Schwandorf eingeliefert.

Am Leichtkraftrad der Marke KTM Duke entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro, am Volvo des 19-Jährigen in Höhe von circa 2.500 Euro.