Anzeige folgt 36-Jähriger versucht 19-Jährige unter der Kabine hindurch zu filmen

Diese geplanten Filmaufnahmen missglückten gottlob. Den Hobby-Filmer erwartet nun eine Anzeige. Eine 19-Jährige aus dem Landkreis Neustadt reagierte am Dienstag, 29. September, in den frühen Abendstunden genau richtig. Die junge Dame bemerkte, als sie sich in den sanitären Anlagen eines Weidener Restaurants befand, dass offenbar jemand versuchte, unter der Kabine mit einem Handy hindurch zu filmen.