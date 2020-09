Anzeige erstellt Audi-Fahrer überholt wie auf der Rennstrecke

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Bereits am Mittwochmorgen, 23. September, gegen 6.30 Uhr, überholte ein leistungsstarker blauer Audi-S3-Lenker verkehrswidrig auf der Bundesstraße B14 in Richtung Wernberg mehrere Fahrzeuge. Kurz nach dem Ortsausgang Schnaittenbach bis zur Abzweigung in das Industriegebiet Rohrweiher scherte das Fahrzeug aus einer Fahrzeugkolonne aus, überholte zwei Fahrzeuge über eine Sperrfläche hinweg und lenkte nach einem harten Bremsmanöver kurz ein, um anschließend das letzte Auto zu passieren.