Ermittlungen eingeleitet Ladendieb in Amberg wird von Kunden festgehalten

Ein renitenter Ladendieb wurde in Amberg am Montagmittag, 28. September, bis zum Eintreffen der Polizei von einem Passanten festgehalten. Der amtsbekannte 33-Jährige hatte sich zwei Flaschen Schnaps in die Jackentasche gesteckt und wollte ohne Bezahlung einen Supermarkt in der Georgenstraße verlassen.