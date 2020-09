Hinweise erbeten Dieb klaut hochwertige Angelausrüstung im Wert von 1.350 Euro

Foto: 123rf.com

In der Jahnstraße in Amberg wurden am Montagvormittag, 28. September, acht Angelruten aus einer unversperrten Garage gestohlen. Die hochwertige Ausrüstung hatte einen Gesamtwert von circa 1.350 Euro.