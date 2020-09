Zeugin beobachtet ihn 89-Jähriger fährt gegen Baumeinzäunung und gibt es nicht zu

Am Montag, 28. September, um 11 Uhr, beobachtete eine Zeugin einen 89-jährigen Autofahrer dabei, wie er beim Rangieren in der Alten Landgerichtsstraße in Wunsiedel mit der hinteren Stoßstange seines Wagens gegen einen Baum stieß, der mit einem Schutzgitter umzäunt war. Das Gitter, das mit Schrauben im Boden verankert war, wurde dabei herausgerissen.