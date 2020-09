Jugendamt informiert 14-Jähriger lässt kleinen Bruder (10) nach Ladendiebstahl im Stich und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Da hat er sich mal rasch aus dem Staub gemacht und seinen kleinen Bruder sitzen lassen. Das Brüderpaar aus Weiden, 14 Jahre und zehn Jahre alt, fand sich am Montag, 28. September, gegen 14.30 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Neustädter Straße in Weiden ein.