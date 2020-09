Hinweise erbeten Unbekannter macht sich an Tankstelle zu schaffen – Polizei sucht Zeugen

Foto: 123rf.com

Am Wochenende, 26. und 27. September, machte sich ein bislang unbekannter Täter an der firmeneigenen Tankstelle eines Betriebes in der Bellstraße in Schwandorf zu schaffen. Zunächst betätigte der unbekannte Täter zwei Notausschalter der Tankstelle. In einem Fall schlug er hierzu die angebrachte Schutzscheibe ein. Weiterhin beschädigte er drei Warnleuchten, die zu einem Alarmsystem der Tankstelle gehörten.