Drahtesel sichergestellt Polizei entdeckt gestohlene Fahrräder und sucht Eigentümer

Foto: PI Schwandorf

Am Sonntag, 27. September, gegen 15 Uhr, wurde in Schwandorf in der Steinberger Straße ein vielfach polizeibekannter 25-jähriger Drogenkonsument einer Kontrolle unterzogen. Der junge Mann führte dabei ein Fahrrad der Marke Cube mit.