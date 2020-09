Unfall in Hof 61-Jähriger fährt trotz Rotlicht in die Kreuzung und streift Skoda einer 31-Jährigen

Ein 61-Jähriger streifte in Hof am Sonntagnachmittag, 26. September, mit seinem Ford den entgegenkommenden Skoda einer 31-Jährigen. Laut Zeugen fuhr der Mann bei Rot in die Kreuzung ein.