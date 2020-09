Zeugenhinweise erbeten Einbruch in Laden und versuchter Zigarettendiebstahl

Die gesamten Tageseinnahmen entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Königstraße in Hof in der Nacht auf Sonntag, 26. September. In der Marienstraße scheiterten Täter bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Hof. Der Besitzer stellte am Sonntagmorgen eine Beschädigung an der Tür seines Ladens in der Königstraße fest. Die hinzugerufene Streife erkannte, dass es sich dabei um Aufbruchspuren handelt. Im Geschäft war die Kasse aufgehebelt und Bargeld in dreistelliger Höhe gestohlen worden. Am Samstagabend war gegen 21.30 Uhr noch alles in Ordnung. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.100 Euro.

Einen Zigarettenautomaten im Flur vor dem Eingang eines Restaurants in der Marienstraße wollten bislang Unbekannte am Wochenende aufbrechen. Es gelang ihnen allerdings nicht, diesen zu öffnen. Dennoch richteten sie Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro an.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 7040 um Zeugenhinweise.