Hinweise erbeten Koffer mit Prüfplaketten im Wert von 4.500 Euro entwendet

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. auf 26. September, wurde aus einem Garten in der Johann-Bapstist-Mayer-Straße in Burglengenfeld ein Koffer mit Prüfequipement (Plaketten, Stempel und ähnliches) entwendet.