Hinweise erbeten Unbekannter fährt gegen Granitsteinmauer und haut ab

Am Sonntag, 26. September, gegen 2 Uhr, hörte die Besitzerin eines Anwesens in der Straße „Überbruck“ in Marktleuthen einen lauten Knall, dachte sich jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nichts dabei. Am Vormittag stellte sie dann einen Schaden an der Granitmauer fest.