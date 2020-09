Übersehen Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und 16.000 Euro Sachschaden

Am Freitagmittag, 25. September, kam es in der Prinz-Ludwig-Straße in Weiden zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und hohem Sachschaden. Ein 25-Jähriger wollte mit seinem Honda aus einer Grundstücksausfahrt ausfahren und übersah offensichtlich einen 23-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem BMW auf der vorfahrtsberechtigten Straße stadtauswärts fuhr.