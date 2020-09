Zeugen gesucht Zwei Unbekannte klauen Karton Zigaretten im Wert von 1.500 Euro

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 25. September, gegen 19.15 Uhr, verwickelten zwei unbekannte Männer eine Angestellte eines Supermarkts in der Frauenhofstraße in Schwandorf in ein Gespräch und entwendeten dabei einen Karton Zigaretten im Wert von knapp 1.500 Euro.