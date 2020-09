Zwei Anzeigen Schwarzer Tag für tschechischen Ladendieb

Am Samstagnachmittag, 26. September, versuchte in Selb ein Ladendieb im Bereich der Weißenbacherstraße zu flüchten. Nach kurzer Fahndung in Tatortbereichsnähe, konnte er durch Kräfte der Grenzpolizeiinspektion Selb gestellt werden. Bei der Durchsuchung der Person konnten weiteres Diebesgut (Elektroartikel) aus einem anderen Discounter in Selb sowie ein Messer aufgefunden werden.