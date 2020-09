15.000 Euro Schaden Mitfahrer gerät gegen Schalthebel – Pkw rollt rückwärts los und beschädigt Motorrad, Schild und Pkw

Foto: Hoppe/123rf.com

Ein 19-jähriger Fahrer holte am Samstagmorgen, 26. September, gegen 3.30 Uhr, drei Freunde in der Marienstraße in Hof ab, um sie nach Hause zu fahren. Beim Anhalten hatte der Fahrer lediglich den Gang eingelegt und ließ seine angetrunkenen Mitfahrer einsteigen. Dabei geriet ein Mitfahrer gegen den Schalthebel und der Pkw rollte rückwärts los.