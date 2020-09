Schlag ins Gesicht Betrunkener Fahrgast und Taxifahrer raufen sich – Taxifahrer leicht verletzt

Foto: Ryhor Bruyeu/123rf.com

Ein Unbeteiligter verständigte am Samstagmorgen, 26. September, um 2.30 Uhr, die Polizei, weil zwei Personen in der Wunsiedler Straße in Hof miteinander „rauften“. Die uniformierte Streife stellte fest, dass es sich um einen Taxifahrer und seinen 29-jährigen Fahrgast handelte.