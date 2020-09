Dienstbetrieb eröffnet Bombenfund in Weiden – Leitstelle Nordoberpfalz sendet aus München

Foto: Berufsfeuerwehr München

Aufgrund eines Bombenfunds ist die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz in die Notleitstelle der Berufsfeuerwehr München umgezogen. In Weiden war eine Bombe in unmittelbarer Nähe der ILS im Zuge von Bauarbeiten entdeckt worden.