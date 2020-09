Ganzheitlich Großkontrolle auf der Autobahn A93 bei Pfreimd

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 25. September, im Zeitraum vom 20 bis 1 Uhr, führte die APS Schwandorf mit Kräften der VPI Amberg, des Zolls aus Waidhaus und der Bundespolizei Waldmünchen eine gemeinsame Großkontrolle in Pfreimd durch. Hierbei wurde der gesamte Verkehr, der in Richtung Norden unterwegs war, über den Parkplatz Schlossberg geleitet, wo letztlich die Kontrolle durchgeführt wurde.