10.000 Euro Schaden Kleintransporter baut Unfall – glücklicherweise kommt niemand entgegen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 24. September, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Tscheche mit einem Firmen-Kleintransporter die Kreisstraße SAD1 von Teublitz kommend in Richtung Bruck. In Höhe Hofing kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 45-Jährige versuchte noch gegenzulenken, wodurch das Fahrzeug sich aufschaukelte und nicht mehr zu beherrschen war.