Anzeige erstattet Pkw-Fahrer fährt in den Straßengraben und verlässt unverletzt die Unfallstelle

Foto: PI Amberg

Bei Kümmersbruck, auf der regennassen Waldhausstrecke nach Köfering verlor am Mittwoch, 23. September, um 14.45 Uhr, ein 69-jähriger Riedener die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einer Rechtskurve links im Straßengraben. Unverletzt machte er sich auf den Weg die Bergung zu organisieren und hinterließ das Fahrzeug an Ort und Stelle.